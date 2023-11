Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023)DEL 19 NOVEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD SEGNALATO UN INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DELLA A1, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA ATTENZIONE; CIRCONE CHE AL MOMENTO E’ NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUL TRATTO EXTRA URBANO DELLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, E PROSEGUENDO IN DIREZIONE SUD ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO; A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO URBANO DI SUTRI IN DIREZIONE DI VITERBO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito ...