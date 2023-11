Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2023 ore 11 | 43

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023)DEL 19 NOVEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE, RALLENTATA IN PRECEDENZA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASSINO; I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’ HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 50 MINUTI. RIGUARDO AL TRAFFICO LA CIRCONE E’ NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA, RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUL TRATTO EXTRA URBANO DELLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, E PROSEGUENDO IN DIREZIONE SUD ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO; IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: SULLA TUSCANESE, IN PROVINCIA DI VITERBO, DA DOMANI E FINO AL 21 NOVEMBRE PREVISTI LAVORI DI POTATURA DELLA VEGETAZIONE ...