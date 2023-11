Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2023 ore 10 | 30

(Di domenica 19 novembre 2023)DEL 19 NOVEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI LA CIRCONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASSINO; RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’, CON POSSIBILI DEVIAZIONI SULLA TRATTA VIA FORMIA; RIGUARDO AL TRAFFICO CIRCONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA, RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUL TRATTO EXTRA URBANO DELLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E PROPRIO CON RIFERIMENTO ALLA CASILINA, DALLE 21.30 DI STASERA E FINO ALLE 6.00 DI DOMANI 20 NOVEMBRE SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL ...

Strade chiuse in centro in via Cavour, via, corso Calatafimi, piazza Indipendenza e piazza del Parlamento. I veicoli provenienti da via Domenico Scinà potranno proseguire su via Isidoro La Lumia.

Cantiere Anas sulla Salaria altezza Settebagni: cambi di viabilità Roma Servizi per la Mobilità