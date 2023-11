Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023)DEL 19 NOVEMBREORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PERNORD VERSO FIRENZE; SEMPRE IN DIREZIONE FIRENZE SEGNALATO UN ALTRO VEICOLO IN PANNE TRA ORTE E ATTIGLIANO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE. E OGGI AIN PROGRAMMA LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA DEL PERIODO AUTUNNALE E INVERNALE: FINO ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 ATTIVO DUNQUE IL BLOCCO DELLA CIRCONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE, COMPRESI GLI EURO 6; PROSSIMA DOMENICA ECOLOGICA PREVISTA PER IL 3 DICEMBRE DA GIANGUIDO LOMBARDI E ...