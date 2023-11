“Vi ho visto pomiciare” Ballando con le Stelle | la rivelazione in diretta di Selvaggia Lucarelli

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 19 novembre 2023)choc in: “Vi hoche pomiciavate”. Momento di grande euforia acon le, doveha fatto impazzire tutti per una sua sezione a dir poco sopra le righe. Il contesto è semplice: il ballo di Rossella Erra. La famosa giudice popolare è stata la “ballerina per una notte” nell’ultima puntata dicon le. La stessa ha quindi ballato col suo partner Simone Di Pasquale ed è stata accolta con grande passione dal pubblico e dai giudici. >> “Disgustoso, vergogna”.con le, Guillermo Mariotto choc su Giovanni Terzi Ma non è stata una serata serena per...