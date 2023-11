Vesuvio Oplonti | Accademia Benevento battuta 3-0

(Di domenica 19 novembre 2023) Lainizierà gli allenamenti lunedì sera per preparare la sfida di sabato prossimo a Pozzuoli per la quinta trasferta stagionale.batte3-0. Dopo lo stop di Bisceglie, la formazione del presidente Angelo Cirillo si rimette in marcia con l’obiettivo di continuare la stagione nelle zone nobili della classifica. Al

Benevento . Sconfitta in campionato per l'Accademia Volley. Ieri pomeriggio la squadra giallorossa è stata superata in trasferta dalTorre Annunziata (NA) con il punteggio di 3 - 0 (25 - 19, 25 - 11, 25 - 13) nella settima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Un ko piuttosto prevedibile alla vigilia visto ...

Sconfitta in campionato per l'Accademia Volley. Ieri pomeriggio la squadra giallorossa è stata superata in trasferta dal Vesuvio Oplonti Torre Annunziata (NA) con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-11, 25 ...