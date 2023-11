Verstappen vince il Gp di Las Vegas Leclerc secondo

Leggi su agi

(Di domenica 19 novembre 2023) AGI - La storia è sempre la stessa: Maxanche il Gran Premio di Lascentrando il 18 successo stagionale in Formula 1. Un trionfo, quello dell'olandese della Red Bull, che arriva dopo aver scontato anche una penalità di cinque secondi per una manovra azzardata al via ai danni di Charles. Il monegasco della Ferrari taglia invece il traguardo in seconda posizione grazie ad un super sorpasso ai danni di Sergio Perez nell'ultimo giro. Sesta l'altra Rossa di Carlos Sainz, partita dalla 12 casella in griglia e finita anche in testacoda in partenza, con lo spagnolo costretto alla rimonta sin da subito. CHARLES: "I mean what a race, I enjoyed it so much. Second place with a lot of fights, honestly I enjoyed it. There is no better race for the first race in!" ...