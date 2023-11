Verissimo | Giuliana De Sio | “Con Elio Petri un amore disperato La sua famiglia mi ha allontanata | non ero gradita al funerale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Ospite aDe Sio ripercorre la storia d’con, regista scomparso nel 1982. L’attrice, in particolare, ricorda come fudal compagno nel momento della malattia: “Eraun po’, perché lui era un uomo speciale, aveva una testa pazzesca, era molto colto e spiritoso, tutto ciò che una donna potrebbe desiderare. Si è ammalato e in 3 mesi se n’è andato, io sono stata tenuta lontana da lui dalla suaperché hanno voluto prendersi cura loro di lui. Io non eroale, nel momento della morte, sono stata messa da parte nonostante lui fosse separato e noi vivessimo insieme. Una cosa davvero di altri tempi”. Nel ...