Verissimo | Diletta Leotta | “I primi giorni dopo la nascita di Aria sono stati uno shock | quando sono arrivata a casa sono scoppiata a piangere”

Leggi su isaechia

(Di domenica 19 novembre 2023)ha dato alla luce la piccolalo scorso 16 agosto. La conduttrice televisiva, quindi, è diventata mamma da poco e si trova in un momento molto felice e importante della sua vita, come ha dichiarato a: “Io sto molto bene, sto vivendo uno dei periodi più incredibili della mia vita. Ancora non credo di aver realizzato al 100%“.ha raccontato anche le emozioni dei suoida mamma:me l’hanno data in braccio, lì non ho capito niente. Poipassati i, non dormiva, piangeva, quindi ho detto ‘Adesso devo iniziare a fare la mamma’, però nessuno te lo insegna Iquattro ...