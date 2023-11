Valentina De Laurentiis | Commosso Omaggio a Giulia Cecchetin

(Di domenica 19 novembre 2023)De, figlia del presidente del Napoli, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di, vittima di femminicidio, con un toccante messaggio su Instagram. La tragica scomparsa di, una giovane vittima di femminicidio, ha scosso profondamente l’Italia, portando alla luce l’urgenza di affrontare questa grave problematica sociale. In questo contesto di dolore e riflessione,De, figlia di Aurelio De, presidente del Napoli, ha voluto esprimere il suo personale cordoglio e vicinanza alla famiglia di. Attraverso un post su Instagram,ha condiviso un messaggio che tocca il cuore di chiunque legga, riflettendo ...

Su Instagram ancheDe, dirigente SSC Napoli , si è unita al dolore della famiglia Cecchettin, ripostando nelle storie la stessa frase pubblicata dal padre della povera Giulia. ...

L'amore vero non urla, non picchia, non uccide". Valentina De Laurentiis, Style Designer della SSC Napoli, ha postato in una storia Instagram la stessa frase in segno di vicinanza alla famiglia