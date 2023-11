Utilizzo del cellulare in classe | l’esperto iberico | “Manca formazione tecnologica | il proibizionismo non è utile”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 19 novembre 2023) In Spagna prosegue il dibattito riguardo la regolamentazione per l'delin aula. Dal punto di vista regionale, Madrid, Castilla-La Mancha e Galizia sono in prima linea con normative proprie su questo tema, mentre la Catalogna prevede di approvare una legge simile. Lanza di una politica unificata a livello nazionale lascia questa decisione nelle mani di ogni istituto educativo. L'articolo .