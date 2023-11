Uomo gambizzato nel Napoletano | indagini in corso

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito alle gambe da alcuni proiettili la scorsa notte ad Acerra. La vittima, di origini albanesi, è stata ricoverata prima nella clinica Villa dei Fiori e poi trasferita al Cardarelli di Napoli. Non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Acerra, il 40enne sarebbe stato ferito mentre era in bici, in un luogo ancora non precisato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.