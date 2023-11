Ultime notizie Calcio Estero | Vinicius fuori fino al 2024; la Francia vince 14-0 con Gibilterra

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Gol e infortunio: il debutto di Zaire-Emery con laDebutto con gol per Zaire-Emery con la, ma rimedia anche un infortunio: ecco l’esordio del baby prodigio del PSG. Liberia, George Weah non è più presidente del paese George Weah non è più il presidente della Liberia: l’ex Milan ha perso le elezioni contro lo sfidante Joseph Boakai. Real Madrid, altri guai per Ancelotti:tornerà solo nelko per infortunio: il brasiliano potrà tornare in campo solo nel. Nuovi guai per il Real Madrid. Chelsea e Manchester City ...