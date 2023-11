Ucraina | Stepanenko | «Siamo fiduciosi | ma servirà una cosa»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 novembre 2023) Le parole di Taras, capitano dell’, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Italia Tarasha parlato in conferenza stampa in vista di-Italia, decisiva per la qualificazione agli Europei. PAROLE – «Molti giocatori hanno già giocato gare di questo livello, sono mentalmente pronti. Abbiamo un’ottima atmosfera nella squadra e sappiamo che la gara è il risultato di ciò che abbiamo fatto fin qui. Quella di domani sarà un’altra partita verso la qualificazione, bisognerà essere più concentrati del solito».