Ucraina-Italia | per Sky gioca Politano Scamacca favorito su Raspadori

(Di domenica 19 novembre 2023). Domani l’scenderà in campo a Leverkusen per qualificarsi agli Euro2024. Agli azzurri di Spalletti basta un pareggio contro l’per ottenere il pass. Secondo le probabili formazioni di Sky Sport, al centro dell’attacco Spalletti è in dubbio tra, con quest’ultimo in vantaggio rispetto altore del Napoli. Sulla fascia destra vedremoal posto di Berardi, Frattesi dall’inizio e Jorginho resta in regia. Di Lorenzo torna dalla squalifica. Ecco le possibili scelte:(4-3-3, probabile formazione): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi;, Chiesa. CT Spalletti...