Ucraina-Italia | la probabile formazione | la quota Inter non si riduce! ? SM

(Di domenica 19 novembre 2023) L’si prepara alla trasferta tedesca contro l’. Basta un punto per volare direttamente agli Europei del 2024. Spalletti si affida a tanta. NERO-AZZURRI ? Luciano Spalletti è pronto alla trasferta tedesca con la suaper il delicatissimo match contro l’. L’ex tecnico del Napoli ha bisogno della massima concentrazione per non rischiare di perdere un pass importantissimo per i prossimi Europei del 2024. Agli Azzurri infatti, basterà un punto contro gli ucraini per volare matematicamente ai prossimi campionati europei da vincitori in carica. In caso di sconfitta invece, a marzo l’sarà costretta a rimettersi in gioco negli spareggi – come successo agli scorsi due mondiali. Spalletti allora, è pronto ad affidarsi a un gruppo folto di giocatori ...