Ucraina | il ct Rebrov | «Le gare all’estero danno sicurezza | i ragazzi sentono una grande responsabilità»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 novembre 2023) La conferenza stampa del commissario tecnico dell’Serhijprima della partita contro l’Italia. La partita valida per le qualificazioni a Euro2024 si giocherà in campo neutro per via della guerra in, alla BayArena di Leverkusen. Le parole dei ctriportate da Tmw. «Abbiamo fornito alla squadra le informazioni sull’ultima gara, questa è un’altra partita. Ci aspettiamo uno stadio tutto pieno che possa appoggiare i nostri calciatori».obbligata a vincere: «Certamente, abbiamo esaminato diverse tattiche. L’Italia è una squadra che può fare sia una partita difensiva che offensiva, poi hannointensità e un paio di buoni attaccanti. Entro domani diremo ai nostritutto ciò che c’è da fare, proveremo a fare la miglior partita ...