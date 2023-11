Tuttosport – manita all’Inter con Thomas trascinatrice

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 novembre 2023) 2023-11-19 19:56:47 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: Una gara senza storia, una vittoria preziosa in chiave classifica. La Juventus Women stende per 5-0 l’Inter: ad una settimana dalla sfida maschile, le bianconere fanno proprio il primo derby d’Italia. Una gara indirizzata già dopo 5? e con il risultato consolidato ulteriormente nella ripresa. Protagonista indiscussa, autrice di una doppietta reallizzata in nemmeno 10?. Le bianconere restano così in scia della Roma capolista, ieri vittoriosa in trasferta contro il Sassuolo. Juve Women,contro l’Inter Dopo appena 2? la Juventus Women trova già il gol del vantaggio:sull’esterno serve un pallone al centro su cui la retroguardia nerazzurra interviene in maniera approssimativa, la sfera arriva a Caruso che di prima intenzione batte Durante sul ...