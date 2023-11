Turetta in Italia entro 48 ore Caso Cecchettin | l' annuncio di Tajani

Filippo Turetta arrestato in Germania dopo un controllo : «Fermo in autostrada sulla corsia di emergenza». Tajani : «Entro 48 ore in Italia»

Turetta arrestato in Germania - ‘tradito’ da un automobilista. Cosa succede ora e quando sarà in Italia

Turetta arrestato in Germania - cosa succede ora : massimo 60 giorni per l’estradizione. Tajani : “Sarà in Italia in 48 ore”