Turetta arrestato in Germania Il padre | Sembrava il figlio perfetto

Filippo Turetta arrestato in Germania - era in auto (fermato per le luci spente). Ha dato il consenso per l'estradizione

Filippo Turetta arrestato in Germania - era in auto (fermato per le luci spente). Fuga di mille chilometri - attesa per l'estradizione

Filippo Turetta arrestato in Germania - era in auto (fermato per le luci spente). L'udienza di convalida arresto

Delitto Cecchettin - Filippo Turetta arrestato a Lipsia : era fermo in auto in corsia di emergenza | La polizia tedesca : la decisione sull'...

Omicidio Cecchettin : Turetta arrestato vicino Lipsia