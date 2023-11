Turetta arrestato in Germania | cosa succede ora | massimo 60 giorni per l’estradizione Tajani | “Sarà in Italia in 48 ore”

Macchina ferma in autostrada : così in Germania hanno arrestato Filippo Turetta

Omicidio Giulia Cecchettin - arrestato in Germania Filippo Turetta. Era in autostrada vicino Lipsia - in Sassonia - rimasto senza benzina

Filippo Turetta arrestato in Germania - vicino Lipsia : «Era a bordo dell’auto». Avviato l’iter per l’estradizione

Filippo Turetta arrestato in Germania - era in auto (fermato per le luci spente). Aveva finito i soldi per la benzina - era «stanco e rassegnato»

Filippo Turetta arrestato in Germania - era in auto (fermato per le luci spente). Aveva finito i soldi per la benzina - era «stanco e rassegnato»