Turati | «L’Inter fa parte di me! Gol Dimarco? Rosico tantissimo!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 novembre 2023), portiere del Frosinone, non ha nascosto la sua grande passione per. Il portiere è stato poi incalzato sull’eurogol preso da FedericoDI ME ? Stefano, ai canali della radio della Lega Serie A, è ritornato sulla gara controdel suo Frosinone: «Non mi aspettavo il coro della Curva Nord. Non posso ignorare il mio passato: sono innamorato del, èdi me. Il gol di? Non so se volesse tirare, però so solo che mi fa rosicare tantissimo. L’ho rivisto almeno 180 volte. Mi dico: mezzo metro in meno, mezzo metro in più. È stato molto bravo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, ...