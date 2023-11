Tu Si Que Vales 2023 | trionfa Samuele Palumbo | ma a esultare c’è tristemente il suo cartonato

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 19 novembre 2023) Tu Si Queha il suo vincitore, il giovanissimo violinista, ma la triste scena della proclamazione finale con metà degli artisti sostituiti da cartonati (e mamme) in quanto minorenni, lascia il segno Si è conclusa la decima edizione di Tu Si Que, l’amatissimo talent show di Canale 5, che nella finalissima ha sfiorato i 4 milioni di spettatori (3.980 per l’esattezza), chiudendo con il 28.16% di share, che sale al 35.25% sul target 15-34 anni e battendo così la concorrenza 9 volte su 9. Raggiante il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: «“Tù Sì Que” è garanzia di stile, ascolti, leggerezza. E i risultati ottenuti dalla decima edizione, ne sono la nuova conferma. Un esito contraddistinto dal valore di figure come Maria De Filippi, Gerry Scotti, ...