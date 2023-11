Trenord cerca nuovi capitreno | ecco le qualità richieste

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 novembre 2023): dalle 10 di giovedì 16 novembre è possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle oltre 2.200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Sarà possibile partecipare alla selezione fino al 15 dicembre, secondo le indicazioni che saranno rese disponibili sulla pagina “Lavora con noi” del sito.it. La nuova selezione si aggiunge a quelle già attive per la ridi Operatore gestione rotabili e Tecnico metrologo. La selezione diIl capotreno garantisce il rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa; per quella corsa, è il volto che l’azienda mostra ai viaggiatori ...