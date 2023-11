Travaglio sul Nove | “Nelle manifestazioni pro-Palestina vedo antisemitismo | ma soprattutto ignoranza | Gaza non è più occupata dal 2005”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) “C’èpro-? Certo che. Però prima di quellomolta“. Così Marcoad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi. “Questa è la ragione per cui ho fatto un libretto (Israele e i palestinesi in poche parole, Paper First) e ho cercato di farlo mettere a poco prezzo proprio perché spero che lo leggano anche i ragazzi, non perché poi giustifichino i crimini di guerra di Israele o le azioni di Hamas dall’altra parte, ma semplicemente perché capiscano di che cosa stiamo parlando. – ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano – Io sono molto preoccupato, non per ...