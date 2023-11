Trattativa sugli ostaggi di Hamas - Usa ottimisti. Ma il 56% degli americani boccia Biden su Gaza

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 19 novembre 2023) Il 56%disapprova il modo in cui Joesta gestendo la guerra di Israele nella Striscia di. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da Nbc, secondo cui quella percentuale sale al 70% tra gli elettori di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Solo il 34%interpellati approva il modo in cui il presidente americano sta gestendo il conflitto scoppiato dopo gli attacchi didel 7 ottobre scorso. Tra gli elettori democratici, il 51% approva la gestione di, mentre il 59% di chi si dice indipendente e il 69% dei repubblicani la disapprova. Israele-, avanzano le trattative per la liberazioneAvanzano, intanto, i negoziati per garantire il rilascio...