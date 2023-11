Tragedia lungo via del Monti Lepini | muore un motociclista

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 19 novembre 2023) Pubblicato il 19 Novembre, 2023 Non si ferma la striscia di morte sulle strade della provincia di Latina. Un altro incidente mortale, l’ennesimo, si è verificato in serata: secondo le prime informazioni, unè rimasto uccisovia dei. L’incidente sulla SS 156 nel tratto tra Borgo San Michele e Borgo Faiti. Ancora non è chiara la dinamica ma sembra che l’uomo a bordo del mezzo a due ruote abbia perso il controllo del mezzo finendo nel canale che costeggia la sede stradale. L’allarma è scattato immediatamente: sul posto i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo, ma era ormai troppo tardi. Per accertare le cause di questa nuovaè intervenuta la Polizia Stradale di Terracina.