Traffico Roma del 19-11-2023 ore 18 | 30

(Di domenica 19 novembre 2023) LuceverdeBen ritrovati nella nostra relazione danno subito uno sguardo alle principali notizie code per incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia e Flaminiaintenso ora lentamente code a tratti su Cassia Veientana diramazionenord diramazionesud e Pontina in direzione della capitale in città rallentamenti per un incidente su via Laurentina all’altezza di via di Tor Pagnotta domenica ecologica signore 20:30 e veicoli più inquinanti non possono circolare all’interno della fascia verde per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it e dell’Enel tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità