Traffico Roma del 19-11-2023 ore 16 | 30

(Di domenica 19 novembre 2023) Luceverdeben trovati dalla nostra relazione poco ilin città rallentamenti sono segnalati sulla via Pontina altezza di Castelno direzione del centro città è sul Raccordo Anulare a tratti tra via Laurenti e la diramazioneSud in carreggiata esterna ricordiamo che oggi è domenica ecologica in faccia verde nuovo stop ai veicoli privati con alcune deroghe dalle 16:30 alle 20:30 ed infine per quanto riguarda il trasporto ferroviario resta sospesa per la giornata di oggi la circolazione dei treni daOstiense a Fiumicino aeroporto sulla linea fl1 sospeso anche il servizio Leonardo Express attivo un servizio diretto tra termini e l’aeroporto è un servizio con fermate intermedie daOstiense dei dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...