Traffico Roma del 19-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) LuceverdeBen ritrovati la nostra relazione è sempre esca sulin città ricordiamo che oggi è domenica ecologica in fascia verde nuovo stop ai veicoli privati con alcune deroghe in programma dalle 16 alle 20:30 in tema trasporto ferroviario sospesa per la giornata di oggi la circolazione dei treni daOstiense a Fiumicino aeroporto sulla linea fl1 sospeso anche il servizio Leonardo Express attivo un servizio bus diretto tra termini e l’aeroporto in servizio con fermate intermedie daOstiense per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it e delle nei camion è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità