Traffico Roma del 19-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) LuceverdeBentrovati da nostra redazione poco ilin città abbiamo dunque non guarda le principali notizie oggi è domenica ecologica in faccia e verde nuovo stop ai veicoli privati con alcuni vero che dalle 16:30 alle 20:30 ad Ostia per una mostra mercato via delle Baleniere resterà chiusa altra via Vasco de Gama e via delle Antille e fino alle 23 di questa sera insieme a trasporto ferroviario sospesa per la giornata di oggi la circolazione dei treni daOstiense Fiumicino aeroporto sulla linea fl1 sospeso anche il servizio Leonardo Express attivo un servizio bus diretto tra termini e l’aeroporto è un servizio con fermate intermedie daOstiense per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed Elena non è tutto grazie ...