Traffico Roma del 19-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascoltointenso lungo la carreggiata interna del raccordo si rallenta tra Casilina e Appia incidente concludi in via Aurelia all’altezza di via Santa Maria Mediatrice incidente segnalato anche in via Ostiense incrocio con via Ponte Ladrone file perintenso invece sulla Cassia tra il raccordo e Tomba di Nerone verso il centro a Ostia per una mostra mercato via delle Baleniere chiusa altra via Vasco da Gama e via delle Antille fino alle 23 di questa sera in tema di trasporto ferroviario è sospesa la per la giornata di oggi la circolazione dei treni daOstiense a Fiumicino aeroporto sulla linea fl1 sospeso anche il servizio Leonardo Express attivo un servizio bus diretto tra termini e l’aeroporto è un servizio con fermate intermedie da ...