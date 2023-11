Traffico Roma del 19-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto prudenza percorrendo la diramazionenord per un incidente tra Settebagni e Castelnuovo di Porto verso la A1 Firenzesegnalati incidenti anche lungo le strade cittadine in via Anapo nei pressi di via Ceresio al Trieste e sulla Trionfale all’altezza di via del Forte Trionfale si sta per concludere la mezza maratona possibile ancora chiusure e deviazioni Flaminio a Ostia per una mostra mercato via delle Baleniere chiusa altra via Vasco da Gama e via delle Antille fino alle 23 di questa sera deviato il trasporto pubblico infine oggi Prima domenica ecologica della stagione terminata 12:30 la prima parte nuovo stop ai veicoli privati in fascia verde tra le 16:30 e le 20:30 potranno circolare i veicoli a metano GPL ibridi e elettrici ed euro 6 i dettagli di queste di ...