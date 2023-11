Traffico Roma del 19-11-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) Luceverdementre Mattia l’ascolto ancora scarso ilsulla rete viaria Capitolina mattinata di sport nella capitale si sta correndo la mezza maratona lungo le strade del Villaggio Olimpico del centro storico e di Prati partite alle 9 anche la 10 km e la 10 km fanno l’arrivo in tutti i casi in viale Diciassettesima Olimpiade chiusure e deviazioni per illungo il percorso di gara deviate limitate numerose linee bus per quanto riguarda il trasporto ferroviario mi ricordo che per interventi di manutenzione ancora per oggi è sospesa la circolazione ferroviaria della linea fl1 traOstiense è vicino aeroporto sospeso anche Leonardo Express nelle tratte cancellate bus non Stoppa daTermini e busta con fermate intermedie daOstiense e infine oggi Prima ...