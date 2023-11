Traffico Roma del 19-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto prudenza sulla carreggiata interna del raccordo per un incidente nei pressi dell’uscita Tiburtina prudenza anche sull’Aurelia per un incidente avvenuto all’altezza del raccordo mattina di sport nella capitale dalle 8:30 la mezza maratona che si snoderà lungo le strade del Villaggio Olimpico del centro storico e per alcuni tratti dei Lungotevere e di Prati alle 9 circa prende il via anche la 10 km e la 10 km fa sempre da viale diciassettesima Olimpiade chiusure e deviazioni per illungo il percorso di gara deviate o limitate numerose linee bus per quanto riguarda il trasporto ferroviario per interventi di manutenzione è sospesa la circolazione ferroviaria della linea fl1 traOstiense e Fiumicino aeroporto sospeso anche Leonardo Express nelle tratte cancellate bus non stop da ...