Traffico Roma del 19-11-2023 ore 07 | 30

(Di domenica 19 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione poco ilnella capitale prudenza Tuttavia per alcuni incidenti Uno in via del Foro Italico all’altezza di viale di Tor di Quinto un altro in via di Portonaccio nei pressi di largo Preneste è l’ultimo in via dell’Arcadia all’incrocio con viale di Tor Marancia mezza maratona al via 8:30 la competizione si snoderà lungo le strade del Villaggio Olimpico del centro Store e per alcuni tratti del Lungotevere e di Prati trasporti per interventi di manutenzione sospesa la circolazione ferroviaria della fl1 traOstiense Fiumicino aeroporto nelle tratte cancellate bus non stop daTermini e buste con fermate intermedie daOstiense infine oggi Prima domenica ecologica della stagione stop ai veicoli privati in fascia verde tra le 7:03 e le 12:30 è ...