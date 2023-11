Torna in Rai a tempo record | l' assurdo caso di Corrado Augias | esplode la polemica

(Di domenica 19 novembre 2023) Neppure una settimana di amaro esilio mazziniano. È bastata una cortese telefonata di Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, eha cambiato idea, dimenticando le contumelie, e senza chiedere scusa ha ripreso posto in poltrona. Ospite qualche giorno fa di Giovanni Floris a Di martedì, non aveva risparmiato critiche al nuovo corso aziendale, già privatosi di Fabio Fazio e Roberto Saviano, anzi a dirla tutta aveva sbattuto la porta a viale Mazzini. Un addio doloroso ma necessario, contro lo smantellamento di Rai3 che il giornalista scrittore aveva visto nascere nel 1987, battezzandola insieme ad Angelo Guglielmi. Colpa della destra di governo, ovviamente, che già in campagna elettorale aveva giurato «cambieremo la televisione comunista!». E poi c'è la questione stipendio:guadagna molto e non ha nessuna ...

