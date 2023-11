Tony Khan su Ronda Rousey | “Non è sotto contratto | ma ci piacerebbe rivederla ancora tra noi”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 19 novembre 2023) Weekend molto importante per la AEW e la ROH con tanti colpi di scena tra Full Gear e gli show tenuti nei giorni precedenti. A tenere banco prima di Full Gear è stata sicuramente la notizia dell’esordio di, a sorpresa, in Ring of Honor. Un debutto preceduto la sera prima dall’apparizione dial PPV della Revolver Wrestling dove ha affrontato Athena e Billie Starkz in tag team con l’amica Marina Shafir. Un match che è stato riproposto ai tapings della Ring of Honor e che per adesso dovrebbe rimanere l’unica apparizione di, senza escludere ulteriori sviluppi in futuro. “È stata fantastica, ci saranno altre possibilità” Nella conferenza stampa post-Full Gear aè stato chiesto della situazione contrattuale di...