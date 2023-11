Tomei | “Prestazione quasi perfetta | bravi a limitare il Benevento”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuticon la collaborazione di Diego De Lucia Monopoli – Al termine della sfida di Serie C contro il, Francescoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico del Monopoli dopo la gara contro i giallorossi di Matteo Andreoletti. Vittoria – Abbiamo fatto un’ottima, contro una squadra forte, con ambizioni di primato. Siamo contenti perché abbiamo avuto bellissime risposte dai giovani, siamo una società che tiene agli under e al minutaggio. Al cospetto di grandi giocatori si sono comportati bene. Stiamo crescendo mantenendo un’identità. I ragazzi meritano queste soddisfazioni perché credono nel lavoro che facciamo, sono loro gli attori principali, io cerco solo di accompagnarli. Bilancio – Le gare perfette non ...