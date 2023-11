Tolkien e la Meloni? Di destra o no | Pinocchio è meglio del Signore degli anelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Ma Talkien è di? E quella di Giorgiae di Fratelli d'Italia per l'epica delè appropriazione indebita? La risposta spiazzante ai critici di sinistra (non solo letterari) viene da Giordano Bruno Guerri: "Chesia dio di sinistra non so. Ma so che comunque èildi Collodi". Registrati qui gratuitamente e leggi l'articolo integrale di Giordano Bruno Guerri