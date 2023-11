Thuram ritrova il gol con la Francia! Carica verso Juventus-Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 novembre 2023)ha trovato il gol nella goleada della Francia contro Gibilterra. L’attaccante francese, rimasto a secco nelle ultime due partite con l’energiala sfida allaRETE – Marcushato la via del gol nel rotondissimo 14-0 che la Francia ha inflitto a Gibilterra. Il francese, pur giocando sempre benissimo, era rimasto a secco nelle ultime tre partite disputate con l‘risultando però comunque decisivo con giocate, rigori procurati, ed assist. Mare il gol, in questa fase della stagione, è importante per dare continuità ed aumentare la confidenza con il gol specie se ad una settimana da una sfida fondamentale per il prosieguo della stagione dell’: la sfida contro ...