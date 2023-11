Thuram | 'Inter club importante | cresco su tutti i livelli Mbappé mi diceva sempre'

(Di domenica 19 novembre 2023) La trasformazione di Marcus, da esterno offensivo al Borussia Monchengladbach a nove fondamentale per l'e la Francia. L'attaccante...

Chiesa chiama - Thuram risponde : grande sfida tra figli d'arte in Juve-Inter

Inter - Vieri : 'Complimenti a chi ha preso Thuram. Inzaghi? Un solo consiglio - ma perché non mette...'

Commenta per primo Compagni di squadra, ma anche grandi amici. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del bel rapporto nato tra i due attaccanti dell', Marcuse Lautaro Martinez. 'Una (video)telefonata non allungherà la vita, come da vecchia réclame , ma avvicina stelle e scudetti. Umanizza pure la più feroce delle rivalità. Lautaro ...

Thuram, scegliere l’Inter è stato semplice. E c’è un retroscena: dopo aver firmato ha chiesto… fcinter1908

"Il CT insiste sul fatto che io debba avere il killer instinct davanti alla porta e che debba concretizzare le azioni, fare gol, essere decisivo perché lui sa che in Italia è questo che viene ...La trasformazione di Marcus Thuram, da esterno offensivo al Borussia Monchengladbach a nove fondamentale per l'Inter e la Francia. L'attaccante si è raccontato a Téléfoot dopo il gol realizzato nella ...