“The Old Oak” | lo sguardo disilluso di Loach mostra un’umanità che colpisce al cuore

(Di domenica 19 novembre 2023) Titolo: The Old Oak Titolo originale: The Old Oak Regia: KenPaese di produzione/ anno/durata: Regno Unito, Francia / 2023 / 113 min. Sceneggiatura: Paul Laverty Fotografia: Robbie Ryan Montaggio: Jonathan Morris Musica: George Fenton Cast: Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson, Trevor Fox, Chris McGlade, Col Tait, Jordan Louis, Chrissie Robinson, Chris Gotts, Jen Patterson, Arthur Oxley, Joe Armstrong Produzione: StudioCanal UK, Sixteen Films, Why Not Productions, Bbc Films, Les Films du Fleuve Distribuzione: Lucky Red Programmazione: Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio, Treviglio Anteo spazioCinema Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=PksDXk0mUWw È un’insegna che fatica a rimanere al proprio posto, quella di The Old Oak, unico pub di una cittadina ex mineraria nel nord-est dell’Inghilterra, luogo di confronti e scontri nell’omonimo film di Ken ...