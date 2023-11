The Crown | la trasformazione beauty di Elisabeth Debicki in Lady Diana ha richiesto 30 ore

(Di domenica 19 novembre 2023) Ha messo una parrucca, cambiato colore delle sopracciglia e alterato la tonalità della pelle grazie a un programma di self tan. Per diventareha dovuto sedere con pazienza, e a lungo, sulla poltrona del «trucco e parrucco»

The Crown - il principe Harry non guarderà l’ultima stagione

The Crown - “girare le scene di Lady Diana è Dodi Al Fayed inseguiti dai paparazzi è stato come essere immersi in una palude di molestie”. Parla Elizabeth Debicki

The Crown : chi ha chiamato davvero quel paparazzo per fotografare Diana e Dodi?

La morale di(sesta e ultima stagione con i primi quattro episodi su Netflix) somiglia a quella che attraversa tutte le vicende umane: un conto è rievocare come nelle prime stagioni una storia lontana e ...

The Crown, chi era l'ex fidanzata di Dodi Al-Fayed, Kelly Fisher Vanity Fair Italia

Annunciata anzitempo come il capitolo conclusivo di The Crown, la sesta stagione ripercorre gli eventi principali della vita di Elisabetta II e della famiglia reale inglese nel periodo che va dal 1997 ...In un nuovo episodio di Still Watching, i co-conduttori Hillary Busis, Richard Lawson e Chris Murphy analizzano il secondo episodio della sesta parte di The Crown, «Due fotografie», con la giornalista ...