Terra Amara Anticipazioni 20 novembre 2023 | Demir e Fekeli più uniti che mai!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nelle puntate in onda il 20 novembre 2023 , alle 14:10 , dopo che Gaffur ha rischiato di morire nell'incendio appiccato da Fikret nelle stalle, Demir e Zuelyha decidono di ...

Terra Amara, anticipazioni turche: Fekeli viene ritrovato morto, Zuleyha vicina a Fikret SuperGuidaTV

Per Jannik Sinner ascolti tv da record anche per il match contro Medvedev: 3,1 milioni di spettatori sabato 18 novembre tra Rai 2 e Sky Sport.Le anticipazioni della puntata serale di Terra Amara del 26 novembre rivelano che Mujgan chiederà a Fikret di andare via insieme da Cukurova e far perdere le loro tracce per iniziare una nuova vita ...