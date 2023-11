Terra amara | anticipazioni 19-25 novembre 2023 | il dramma di Zuleyha

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 19 novembre 2023)continuerà a focalizzare l'attenzione su Fikret e sul suo desiderio di vendetta nei confronti di Demir. Il giovane, come segnalano ledal 19 al 25, compirà un gesto folle e darà alle fiamme le stalle della tenuta Yaman dove Gaffur, stanco ed affamato, si nasconderà e si addormenterà. L'uomo, però, si sveglierà in tempo e metterà in salvo la villa. Il giorno dopo, Demir si imbatterà in Ali Rahmet e i due avranno una durissima discussione in pubblico. Proprio durante il loro scontro, Yaman sparerà a Fekeli e la notizia si diffonderà in tutta Cukurova. Tuttavia, nessuno sospetterà che sia un piano studiato da Demir e Ali Rahmet per costringere Fikret a recarsi da suo zio per avere notizie sulle sue condizioni. Poco dopo, infatti, il ragazzo si recherà da Fekeli, ...