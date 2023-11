Teotino | «Italia | problema in difesa Il gioco nell’Inter non aiuta Acerbi!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 novembre 2023) Gianfrancopensa che il modulo con cui gli azzurri dell’Inter sono abituati a giocare complica la situazione nell’di Spalletti. La spiegazione del giornalista su Sky Sport 24.– Pensando alla prossima partita dell’di qualificazione a Euro2024 Gianfrancodichiara: «I cambi di Spalletti per Ucraina-? Non sono d’accordo, a parte Frattesi, che penso che sia un buon inserimento per la sua capacità. Bonaventura l’ho visto benino, però anche da un punto di vista fisico mi sembra che il calciatore dell’Inter dia più garanzie in certe partite. Per il resto io lascerei i titolari che hanno giocato contro la Macedonia del Nord. Purtroppo laè une lo sarà anche lunedì, sia di singoli che di ...