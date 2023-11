Teo Mammucari ‘deluso’ da Ballando | «Dalla prossima puntata diventerò Lorenzo Tano» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 19 novembre 2023) Teo“. Teonon ci sta per passare come l’attaccabrighe della situazione. A qualche ora di distanzaquintadicon le Stelle, che l’ha visto protagonista di uno scontro unilaterale con Selvaggia Lucarelli finito a suo sfavore, il conduttore – ospite di Domenica In – ha mostrato a Mara Venier tutto il suo disappunto, svelando con fare remissivo, ma implicitamente polemico, che nei prossimi appuntamenti del talent show intende calarsi nei panni del ’silente’ figlio di Rocco Siffredi. Nel corso dell’intervista,è infatti ritornato sul comportamento tenuto ieri sera con Selvaggia Lucarelli, ...