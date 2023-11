Teo Mammucari contro Ballando e critiche | «Non mi diverto più» Lascia?

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 19 novembre 2023) All'indomani della quinta puntata di, a Domenica In Teoha rivelato sfaccettature di come sta vivendo la sua esperienza nel talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Il comico ha sottolineato a Mara Venier che quando decise di abbandonare Mediaset, la chiamata di Milly lo persuase a fare ritorno in tv per portare una ventata di comicità. Tuttavia,ha confessato di aver iniziato a percepire tensioni già dalla prima puntata a partire dai giudizi negativi dei giudici. La situazione si è ulteriormente complicata con Selvaggia Lucarelli. Nonostante una lunga conoscenza di 30 anni, durante i quali non si sono mantenuti i rapporti, Teo ha lamentato il fatto di essere stato attaccato dalla giornalista ripetutamente ogni settimana. Solo alla quinta puntata, la critica ha preso una piega diversa con Lucarelli ...