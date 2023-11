Teo Mammucari | chi è il fratello Alfredo | “L’ho denunciato per diffamazione”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 novembre 2023) “Ho unitalo-pakistano e poi ne ho un altro ma non ci parliamo. Quando inizi a fare questo mestiere, per le persone cambi. Ti dicono ‘non ti voglio disturbare e non ti chiamo’, come se noi fossimo chissà cosa, si dimenticano che siamo persone. Quindi cominciano questi piccoli problemi, cavolate, che creano disagi e poi ti ritrovi a dover spiegare l’importanza di certi legami“. Parole di Teo. Tra le vicende più importanti che hanno coinvolto Teonella sua vita, c’è sicuramente quella con il. Qualche mese fa nello studio di “C’è posta per te” di Maria De Filippi lo showman aveva dichiarato: “Non mi parlo più con mio” scatenando una serie di reazioni e di interrogativi. Il conduttore è sempre stato molto riservato sulla questione, ma ...